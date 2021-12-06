İbrahim Reisi'den önemli iddia: "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur"

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet etti.