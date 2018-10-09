İç savaş ve kuraklık Suriye tarımını vurdu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yaptığı açıklamada, Suriye'nin bu yıl buğday hasadı savaş ve kuraklık üretimi yaklaşık yüzde 30 oranında azaldı. Ülke bu yıl son 30 yılın en düşük üretimini gerçekleştirdi.

Bu sene daha iyi tarımsal imkanlara sahip olan Suriye topraklarını kuraklığın etkilediği belirtiliyor. Esed rejimine bağlı Hoboob isimli kuruluşun bu yıl 250 bin ton hububat aldığı ifade ediliyor.

FAO yetkilisi halkın elde ettiği hasadın bir kısmını Türkiye’ye bir kısmını da Irak’a sattığını belirtti. Halkın böyle bir tercihte bulunmasına neden olarak daha fazla para kazanması olarak gösteriliyor.

Suriye geçmişte her yıl ortalama dört milyon ton hububat üretiyordu. Üretilen hububatın bir buçuk milyonunu ihraç ediyordu. İç savaş ve kuraklık nedeniyle son yıllarda üretimde azalma olduğu söyleniyor.

SURİYE İÇ SAVAŞI

11 Mart 2011'de küçük bir protesto gösterisiyle başlayan ve Ortadoğu'daki en büyük felaketlerden birine dönüşen Suriye'deki iç savaşta yaklaşık 500 bin kişi yaşamını yitirdi. İç savaşta 3 milyon kişi yaralanırken, 1 milyon insan da sakat kaldı. Suriye iç savaşı nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü ve tarihi yapılar onarılamaycak şekilde yok edildi.





Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 15:54