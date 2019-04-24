İdlib'de bu sabah 15 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Cisir eş Şuğur ilçesinde meydana gelen patlamada 15 sivil öldü, 30 sivil yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur merkezinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre patlamada 15 sivil öldü, 30 sivil yaralandı

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 15:50