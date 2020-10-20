İdlib'de Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı

Fetih-Der'den yapılan açıklamaya göre, Meşhed Ruhin bölgesindeki merkezde binalar iki katlı olarak inşa edilirken yaşam alanı içerisindeki okul ve mescit de yetim ailelerinin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, Suriye’deki yetimleri geleceğe hazırlamak amacıyla çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Suriye'de çadır hayatının insanları çok zorladığını aktaran Bulat, "Giderek yaklaşan kış mevsimindeki kötü yaşam koşulları da buna eklenince sivillerin çilesi daha da artıyor. Bu mağduriyeti gidermek için İdlib’de inşa ettiğimiz briket evler savaş mağduru aileler için bir sıcak yuva oldu." ifadesini kullandı.

Bulat merkezde 450 yetim çocuğun anneleriyle yaşayacağını da kaydetti.

Kaynak: AA