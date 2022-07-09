İdlib'de siviller bir bayrama daha evlerinden uzakta girdi

Rejiminin saldırılardan kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan yüz binlerce sivil, Kurban Bayramı’na buruk girdi.

Yoksulluk ve iç savaşın gölgesinde bayramı karşılayan siviller, bayram namazı için camilere akın etti. İdlib'deki bazı meydanlarda da toplu bayram namazı kılındı.

Kamplardaki siviller ise mescide dönüştürülen çadırlarda namaz için saf tuttu.

Namazın ardından bayramlaşan siviller, yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

"Her bayram bir öncesinden daha da zor geçiyor"

Esed rejimi güçlerinin saldırıları nedeniyle 3 yıl önce İdlib'in Serakib ilçesinden göç ederek sınır hattındaki Kerem Zeytun Kampı'na sığınan Abdullah Şami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 yıldır evimizden uzağız. Her bayram bir öncesinden daha da zor geçiyor. Evimizi, yurdumuzu ve toprağımız özlüyoruz. İnşallah tekrar evlerimize döneriz." dedi.

Maddi durumlarından dolayı bayram için hiçbir hazırlık yapamadıklarını anlatan Şami, "Buradaki insanlar yoksullar. Kurbanları yok, durumları çok kötü. Allah bizi bir feraha erdirir inşallah." diye konuştu.

Şami, yerlerinden edilmeden önce daha mutlu bayram geçirdiklerini ancak son 3 yıldır bayramların buruk geçtiğini kaydetti.