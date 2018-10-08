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İdlib'de son gelişme

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün sona erdirecek.

İdlib'de son gelişme

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı gruplar, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemlerini bugün tamamlayacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 11:58
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