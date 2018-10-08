İdlib'de son gelişme

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı gruplar, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemlerini bugün tamamlayacak.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 11:58
İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün sona erdirecek.
İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı gruplar, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemlerini bugün tamamlayacak.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 11:58