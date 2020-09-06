İdlib'de teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Şehit Aslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

İdlib'de teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Aslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Serdar Aslan'ın merkez Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi'ndeki evine giderek anne Cemile ve baba Reşat Aslan'a acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA