İdlib'deki kamplara sığınan siviller kavurucu sıcaklarla boğuşuyor

Gün içinde 43 dereceye kadar çıkan sıcaklık, çoğunluğu kadın ve çocuğun yaşadığı çadırlarda hayatı daha da zorlaştırıyor.

Sıcaklık, güneş ışığına direkt maruz kalan çadırların içinde zaman zaman 50 dereceye kadar çıkabiliyor.

Aşırı sıcaklar, kronik hastalığı olanlarda ölüm tehlikesine, çocuklarda ise çeşitli deri hastalıklarının görülmesine yol açabiliyor.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığından bunalan çocuklar, serinlemek için çareyi ulaşabildikleri az suyu başlarından dökmekte buluyor.

"Özellikle küçük bebekler risk altında"

İdlib ilindeki Suriyeli Amerikan Medikal Topluluğu (SAMS) kurumunun hastanesinde görev yapan Doktor Ahmed Hamdam, yaz aylarındaki aşırı sıcaklık nedeniyle çocukların gıda zehirlenmesi, sıcak çarpması başta olmak üzere birçok hastalığa yakalandığını söyledi.

Çadırlarda klima veya vantilatör gibi cihazların olmadığını belirten Hamdan, "Özellikle küçük bebekler risk altında. Bağırsak enfeksiyonu, nefes darlığı ve taşikardi gibi hastalıklarla karşı karşıyalar." dedi.

İdlib'in kuzeyindeki Harbanuş bölgesindeki Riyfeyin Kampı sorumlusu Hamza Dibo da kamplarında yaşayan herkesin temel yaşam malzemelerine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

İnsani yardım kuruluşlarının bir aileye günde 28 litre su verdiğini söyleyen Dibo, "İçmek için yeteri kadar su bulamıyoruz. Hava sıcaklığı 40 ila 42 derece." diye konuştu.

Kampta 103 ailenin yaşadığını ifade eden Dibo, "Yazın aşırı sıcak günlerde insani yardım kuruluşlarının sivillere su desteğini artırmasını talep ediyoruz. Sıcak günlerde çadırlardan ve ağaçların gölgesinden başka korunacak yerimiz yok." ifadelerini kullandı.

Dibo,"Yüksek sıcaklık nedeniyle başta zehirlenme olmak üzere bazı hastalıklara yakalanan çok sayıda çocuğu hastaneye kaldırdık." dedi.

Kampta kalan İbrahim Rahmun da "Aşırı sıcaklık nedeniyle kamp sakinleri, ishal, bademcik iltihabı, bağırsak iltihabı ve göğüs enfeksiyonu gibi birçok hastalığa yakalanıyor." diye konuştu.

HAKSÖZHABER