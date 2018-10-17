İdlib'den bir grup silahlı milis ayrıldı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'den bir grup silahlı milisin ayrıldığını söyledi.

İdlib'den bir grup silahlı milis ayrıldı

Suriye'deki son durumu değerlendirmek üzere Türkiye'de bir dizi görüşme gerçekleştiren Jeffrey'den İdlib açıklaması geldi.

James Jeffrey, Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatının ardından İdlib'de oluşturulan silahtan arındırılmış bölgeden bir grup muhalifin ayrıldığını söyledi.

Jeffrey, "Ağır silahların çekilmesi tüm taraflarca tamamlandı." dedi.  

Jeffrey, Türkiye'deki resmi temaslarının yanısıra Ankara'da Suriyeli muhaliflerde de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 16:56
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