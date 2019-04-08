İdlib'e hava saldırısı: 1 ölü 

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında bir sivil yaşamını yitirdi, yedi sivil yaralandı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesinde sivil yerleşimlere gece saatlerinde yedi hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, yedi sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya hesabında, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden havalanan üç Rus savaş uçağı, Hama'nın Kefer Zita ilçesine hava saldırıları düzenledi." bilgisini paylaştı.

Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor.

Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor. Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçakları en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor. Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanları, bunların rejime, yeniler ise Ruslara ait olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan, muhalifler uçakları, üsler çevresinde ve ülkenin kilit noktalarında ekipmanlarıyla konuşlandırılmış gözetçilerden oluşan "rasat sistemi" ve "telsiz kırma"larıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

İdlib'deki kanlı bilanço

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın mart ayındaki saldırılarında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde toplam 135 sivil hayatını kaybetmişti. Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Kaynak: AA

