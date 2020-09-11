İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri

Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib kentinin merkezinde ve çevre ilçelerinde toplanan halk, hem Türk hem de Suriye "devrim" bayrakları ile bir araya geldi.

Kent merkezindeki siviller, İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın resmini taşıyarak, "Kalplerimizde kalacak Serdar", "Suriye ve Türkiye halkı birdir" yazılı pankartlarla Türkiye'ye destek sloganları attı.

Gösterilere katılan sivillerden Abdulhalim Nakouh, AA muhabirine, terör örgütünün Türkiye ile Suriye halkının arasına fitne sokmak istediğini ifade etti.

Saldırının gerçekleştiği Muatrim köyünün M4 karayoluna yakın olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Nakouh, "Bu tür saldırılara karşı halk olarak tedbirli ve bilinçli olmamız gerekli." dedi.

Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA