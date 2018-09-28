İdlib halkının özgürlük protestosu

Suriye'nin kuzeybatısında büyük bölümü Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki İdlib şehrinde Esed rejimi ve destekçilerine karşı dört hafta önce başlayan gösteriler devam ediyor.

Bugün yapılan gösterilerde yakınları Esed rejiminin elinde olan ailelerin taşıdıkları dövizler dikkat çekti.

Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Tutuklulara özgürlük", "Tutuklular dosya değildir, davadır", "Esed hapsindeki babamı istiyorum" yazan Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

Göstericiler, Esed rejiminin cezaevlerinde alıkoyduğu tutukluların serbest bırakılması için Türkiye hükümetinden destek istedi.

“İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yaklaşık yüz noktada yapılan gösterilere on binlerce sivilin katıldığı bildirildi.

Gösterilere katılan ve babası alıkonulan Muhammed Şavirdi, "Kardeşimiz olan Türkiye hükümetinden Esed rejiminin sürekli tehdit ettiği kimyasal silah saldırısından bizi korumak için gözlem noktalarının arttırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

