İdlib'te Türk konvoyuna saldırı iddiası

Suriye'nin İdlib ili kent merkezi yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoyun bombalı saldırıyla hedef alındığı bildirildi.

Bölge kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK konvoyunun geçişi esnasında daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıdan sonra bölgeden aktarılan görüntülerde askeri konvoyun güzergahı olan yol üzerinden dumanların yükseldiği görülüyor:

Saldırıyla ilgili olarak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News