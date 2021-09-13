İdlib Üniversitesi son 6 yılın en yüksek öğrenci sayısına ulaştı

2015’te Halep Üniversitesine bağlı olarak üç fakülte olarak kurulan İdlib Üniversitesi'ndeki öğrenci sayısı 2021 yılında 14.700'e ulaştı.

Üniversitenin artan öğrenci sayısı ve yerleşke sayılarının artmasına bağlı olarak ekonomik sorunları da oluşan Üniversite bütün olumsuzluklara rağmen Suriye'nin geleceğini hazırlamaya devam ediyor.

Kimi sivil dayanışma kurumlarının katkıları ile fakülteleri ve derslikleri hazırlanan İdlib Üniversitesi dış fonlar da almayarak bağımsız bir yönetim sergiliyor.

Suriye’deki savaşın ve dünyada yaşanan ekonomik sorunların etkilediği İdlib'de üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerin önündeki engeller de arttı. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan üniversitenin öğrencileri, ekonomik sorunlardan dolayı zorluk çekse de eğitimlerini sonuca erdirmekte oldukça kararlı.

Bölgede Rus ve Esed güçlerinin saldırıları neticesinde artan güvensizlik sorunu öğrencilerin hayatını zorlaştıran bir diğer etmen olarak varlığını sürdürüyor.

Muhalefetin elinde olan bölgeleri de ele geçirmek isteyen Rusya ve İran destekli Esed rejimi, bölgeye dönük saldırılarını yoğunlaştırarak birçok işyeri ve yapıyı kullanılamaz hale getiriyor. Öğrencilerin bulundukları bölgelerde iş sıkıntısına da neden olan saldırılar, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarına engel olmaya devam ediyor.

İdlib Üniversitesi'ne mali destek sağlanması Suriye'nin geleceği açısından oldukça önemli görülüyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde akademik eğitim seviyesi oldukça düşüktü. Ancak süreç içerisinde öğrenciler yükseköğrenime erişmek için diğer vilayetlerden buraya taşındı. Neticede 2015 sonunda İdlib Üniversitesi kuruldu. Geçtiğimiz yıl da Üniversite'nin Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak bir hastane açıldı.

İdlib Üniversitesi kuruluşunun başında, Halep Üniversitesi'ne bağlı ve sadece üç fakülteye sahipti. Şuan ise bünyesinde Tıp, Mühendislik, Eczacılık ve Eğitim Fakülteleri de dahil onlarca fakülte ve yüksekokul bulunuyor. 155’ten fazla doktora öğrencisi ve 100’den fazla öğretim görevlisine ev sahipliği yapan İdlib Üniversitesi, Suriyeli öğrenciler için önemli bir misyon vazifesi yürütüyor.

Kaynak: Haksöz Haber