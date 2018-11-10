İdlibliler Türkçe öğrenmek için destek bekliyor

Suriye'nin İdlib ilinde bir okulda gönüllü öğretmenlerin girişimiyle 5 ila 8. sınıf öğrencilerine Türkçe dersleri veriliyor.

Türkiye'nin girişimiyle İdlib'de ateşkesin korunması için sağlanan Soçi mutabakatın ardından kente eğitim faaliyetleri hız kazandı.

Soçi mutabakatının getirdiği güven ortamında, İdlib'in Serakib ilçesindeki gönüllü Suriyeli öğretmenler, çocuklara Türkçe öğretmek için okul içinde özel bir derslik açtı.

Türkiye'de kısa süreli ikamet eden gönüllü öğretmenler, öğrendikleri Türkçeyi çocuklara da öğretme çalışıyor.

"Çocukların Hayali" isimli okulda yaklaşık bir buçuk ay önce başlayan derslerde ilk etapta 80 çocuk Türkçe öğrenmeye başladı.

Tanışma diyaloglarını öğrenen çocuklar, dil bilgilerini ilerletmek için Türkçe kitapları ve eğitim materyalleri desteği bekliyor.

Türkçe eğitimi alan çocuklardan 6. sınıf öğrencisi Halit Dakkak, Türkçenin ülkenin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlerdeki bütün okullarda okutulmasını istediğini söyledi.

Dakkak, "Birden fazla dil öğrenmek iyi bir şeydir. Öğrendiğimde kullanacağım. Faydasını göreceğim. Bu konuda Türkiye'den elinden geldiği kadar yardım etmesini bekliyoruz. Türkiye, Suriye devriminin dostudur. Sınırdaki komşu ülkedir." dedi.

7. sınıf öğrencisi Huda Süleyman da Türkçeyi çok sevdiğini belirtti.

Süleyman, şöyle konuştu:

"Şu an bu sınıfta 35 öğrenciyiz. Bir buçuk aydır Türkçe dilini öğreniyoruz. Çok seviyoruz dili. Serakib’de 9 okul vardır. Sadece bizim okulumuzda Türkçe dersleri var. Bütün okullarda dilin öğretilmesini temenni ediyoruz. Türkçe dilinin öğrenilmesi ve kolay şeklide algılanması için eksiklerimiz vardır. İlgili makamlardan destek bekliyoruz."

Bir diğer öğrenci Yemama Dabuol da Türkçe dersini alan ilk öğrencilerden oldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Okul müdürü Enes Sabbuh da ülkede iç savaşta eğitimin olumsuz şeklide etkilendiğini, bu nedenle Soçi mutabakatının sağladığı güven ortamından faydalanarak, ideal bir okul inşa etmeye karar verdiklerini anlattı.

Sabbuh, "Okulda nitelikli, lisansüstü diplomaya sahip öğretmenlerin harcadıkları çabayla klasik eğitimden gelişmiş eğitime geçmeye karar verdik." dedi.

Okulda klasik derslerin yanı sıra zihinsel hesap programları, bilgisayar programları ve Türkçeyi müfredata ilave ettiklerini söyleyen Sabbuh, şunları aktardı:

"Çocuklar bir buçuk ay içerisinde Türkçe tanışma faslını öğrendi. Aralarında diyalog kurmayı başardılar. Mesela Türkiye’ye bir ziyaretleri olursa tercüman gerekmeden kimseden yardım almadan Türkçe ile istediklerini söyleyebilirler. Bölgedeki karar sahibi makamlardan eğitimi karanlıktan aydınlığı çıkarmak için yardımlarını esirgememelerini istiyoruz."

Türkçe öğretmeni Nur Süleyman da Suriyeli çocukların geleceği için Türkçe dilini öğrenmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Süleyman, "Geçmişte Osmanlı'yı işgalci olarak tanıttılar bize. Oysa ki bu zamanda Suriye devriminin ve halkın yanında duran bir tek Türkiye devleti vardır. Savaş yıllarında Suriye halkının yanında duran Türk halkına, hükümetine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA