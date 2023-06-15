İflas eden Lübnan'dan acı görüntüler

Memur maaşlarını dahi ödeyemeyecek duruma düşen Lübnan'da acı görüntüler geliyor.

Hükümetin 3 yıldır mevduat hesaplarını dondurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen grup, hesaplarındaki parayı çekemedikleri için bankalara zarar verdi.

Lübnan'da hükümetin 3 yıldır mevduat hesaplarını dondurması nedeniyle paralarını çekemeyen müşteriler, Beyrut'ta bazı özel banka şubelerine saldırdı.

"Müşterilerin Haykırışı Derneği"nin çağrısıyla harekete geçen banka mağdurları, Sin el Fil bölgesinde toplandı. Göstericiler, iki özel banka şubesinin önünde lastik yakarak yolu trafiğe kapattı ve bazıları da taşlarla bankalara saldırarak camlarını kırdı.

Güvenlik güçleri olaya müdahale etti ve eylem sona erdi.

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve koronavirüs salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Hükümet, yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçebilmek için bankalardaki dolar mevduat hesaplarını dondurma yoluna gitti.

PARA BİRİMİ DEĞER KAYBETMİŞTİ

2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasına denk gelirken, ardı ardına gelişen olaylarla birlikte yerel para birimi değer kaybetti. Krizin başladığı 2019'dan bu yana Lübnan lirası yüzde 98'den fazla değer kaybetti. Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu anda siyah piyasada ve döviz bürolarında 94 bin lira seviyesinde işlem görüyor.