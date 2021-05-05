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İftardan önce saldırdılar: 5 çocuk yaralandı

Afrin'de iftar öncesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 5 .çocuğun yaralandığı bildirildi. Afrin, 2018'de Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenmişti.

Ortadoğu 05.05.2021, 19:15 05.05.2021, 19:17
İftardan önce saldırdılar: 5 çocuk yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Kaynak: AA
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#Afrin #Suriye #saldırı
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