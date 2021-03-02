iHH'dan Filistinli mültecilere gıda yardımı

Lübnan’daki nüfusları 500 bini aşan ve tamamen dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirebilen Filistinli mülteciler için yardım faaliyetlerini sürdüren İHH, Beddavi ve Nehrulbarid kamplarında ailelere gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirdi.

Lübnan’da yaşayan Filisitinlilerin durumu

İsrail’in işgalleri sonrası ülkelerini terk etmek zorunda kalan Filistinli halk, Lübnan’daki kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İşleri yok, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Mülk edinemezler, ülkede serbestçe dolaşamazlar. Kamplardaki elektrik ve şebeke suyu hatlarının iç içe ve açıkta bulunması ise yağan yağmurlar nedeniyle yılda ortalama 50 kişinin hayatına mal oluyor. Hukuki olarak “vatansız” Filistinliler, tam 72 yıldır Lübnan’nın çeşitli bölgelerindeki mülteci kamplarında ve güneş görmeyen çok katlı gecekondularda yaşıyorlar.

İHH, bölgede yardım çalışmalarına devam edecek.