İHH Suriye'de evsizlere umut olmaya devam ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib'e yönelik saldırılarında bir çocuğu yaralanan ve dokuz çocuğuyla evini terk ederek çadırda yaşamak zorunda kalan babasız aileye yardım eli uzattı.

Sivil yerleşim bölgelerinin Esed rejimi ve Rusya tarafından hedef alındığı İdlib kentinde binlerce insan evini kaybederken, binlercesi de zor şartlar altında çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Dokuz çocuk annesi Feriye Taha, İdlib'de sivillere yönelik saldırılardan kaçıp Türkiye sınırında yer alan Azez kırsalındaki dağınık kamplarda çocuklarıyla hayatta kalmaya çalışanların arasındaydı.

Saldırılarda bir çocuğu yaralanan ve ameliyata muhtaç kalan, diğer çocuğu ise işitme ve konuşma engelli olan Feriye Taha, bu süreçte yaşadığı acıları AA muhabiriyle paylaştı.

Eşinin İdlib'de Esed rejimi güçlerince alıkonulduğunu anlatan Taha, 6 aydır çocuklarının babasından haber alamadığını ve hayatta olup olmadığını bilmediğini aktardı.

Çocukları evsiz ve babasız kalan Feriye Taha çareyi çadıra yerleşmekte bulduğunu, çocuklarıyla çok zor zamanlar geçirdiğini dile getirdi.

İHH ailenin yardımına koştu

Feriye ve ailesinin durumunu öğrenen İHH ekipleri, aileye yardım eli uzatmakta gecikmedi.

Aileyi çadır kentten çıkartarak, Azez ilçe merkezinde 4 odalı bahçeli bir eve yerleştiren İHH İnsani Yardım Vakfı, 1 yıllık kira, elektrik ve su giderlerini de üstlendi.

Yeni evine kavuşan Feriye Taha ve çocukları mutlu anlar yaşarken vakfın bağışçılarına dualar eşliğinde teşekkürlerini iletti.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı, son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Kaynak: AA