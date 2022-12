İhvan'dan Katar'a Dünya Kupası tebriği

Teşkilatın sosyal medya platformu Twitter'dap yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katar Dünya Kupası.. Tüm Araplara ve Müslümanlara şan ve şeref mesajı

Müslüman Kardeşler, Katar Devleti'nin Ulusal Günü'ne denk gelen Pazar günü sona eren 22. FIFA Dünya Kupası'nı organize etmede elde ettiği büyük başarıyı takip etti.

Grup, Katar Devleti'nin, Emir'inin ve halkının ulusal gününü kutlarken, Dünya Kupası'nın bu kadar onurlu bir şekilde düzenlenmesi için harcanan büyük çaba ve birçok yönden yatırım yaptıkları için içten tebriklerini sunar. En önemlileri şunlardır:

Bu büyük küresel etkinliğe ev sahipliği yapan ilk Arap İslam ülkesi olduğunu ve bunu İslami kimliğimizi teyit etmek ve insanlık, ahlak ve değer sistemimiz boyutunun ön plana çıktığı kültürümüzü öne çıkarmak için iyi kullandığını,

Müslümanların kendilerine ve ebedi medeniyetlerine olan güvenlerinin pekişmesine yol açmak.

İslami davet, Dünya Kupası'na eşlik eden bir etkinlikti ve küresel izleyicinin İslam'ı tanımasına vesile oldu, bu nedenle Dünya Kupası'nın mesajı, dünyanın her yerindeki Müslümanların moralini yükseltmek için geldi.

Dünya Kupası etkinliklerinde Filistin konusunun güçlü bir şekilde yer alması, Katar stadyumlarının ve sokaklarının dört bir yanında Filistin bayraklarının dalgalanması,

İşgalci düşmanla normalleşmeyi reddeden açık bir mesajla, bu konunun halkın kalplerinin derinliklerinde hâlâ kök saldığını teyit eden.

Katar'ın milli iradesini dayatarak Dünya Kupası'nı engellemeye yönelik tüm girişimlere Allah'ın yardımıyla direnmesi ve tüm engelleri aşması ve bu, tüm Arap halklarının bağımlılıktan kurtulma ve diğer medeniyetler ve kültürlerle eşitlik ve özgürlük içinde başa çıkma yeteneklerine olan inancını teyit etmede en büyük etkiye sahipti.

Hükümdarın, inanç ve samimiyetle ülkesinin çıkarlarını gözetmesi, nüfusu az olan küçük bir ülkeyi bu alanda büyük ülkelerin ortaya koyduğunun çok ötesinde bir model sunmasına neden oldu.

Katar Dünya Kupası, tüm Araplar ve Müslümanlar için gerçekten bir şan ve gurur mesajıydı. Cenâb-ı Hakk'tan bu hadiseyi, Arap-İslâm saflarını birleştirmek, ayrışmaktan vazgeçmek için bir milat yapmasını niyaz ederiz.

Bu ulusun halklarının kapsamlı bir rönesans ve özgür ve onurlu bir yaşam için umutlarını ve özlemlerini gerçekleştirmek. Allah en büyüktür ve hamd O'na mahsustur,"

