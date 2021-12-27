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İhvan liderlerinden Mahmud İzzet'e müebbet hapis cezası

Mısır’daki darbeci Sisi rejiminin yargısı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanvekili Mahmud İzzet'i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırdı.

Ortadoğu 27.12.2021, 07:09 27.12.2021, 07:54
İhvan liderlerinden Mahmud İzzet'e müebbet hapis cezası

Mısır’daki darbeci Sisi rejiminin yargısı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanvekili Mahmud İzzet'i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırdı.

Mısır haber ajansı MENA'nın haberine göre, kamuoyunda " Hamas ve Hizbullah adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması Kahire Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, davada İzzet'e müebbet hapis cezası verdi.

İzzet, 2015'te aynı davada idam cezasına çarptırılmış ancak Ağustos 2020'de yakalanmasının ardından yargılamanın yenilenmesine karar verilmişti. Bugünkü kararla idam cezası müebbet hapse çevrilmiş oldu.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İzzet, 8 Nisan'da da "rehberlik bürosu olayları" olarak bilinen davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İslami Analiz

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#Mısır #Mahmud İzzet
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