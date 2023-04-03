İİT'den BM'ye İsrail çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in saldırılarına son verilmesi ve Filistin halkına koruma sağlanması için Birleşmiş Milletlere (BM) "sorumluluk üstlenmesi" çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik, Filistinlilerin ölümüyle sonuçlanan, saldırılarını sürdürmesi şiddetle kınandı.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumdan İsrail'in suçlarına son verilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için sorumluluk üstlenmesi istenilen açıklamada ayrıca, İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarının sonuçlarından sorumlu olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin bugün Nablus'ta 2 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 1969 yılında kurulmuş bir uluslararası örgüttür. İİT'nin merkezi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunmaktadır ve 57 üyesi vardır.

İİT'nin amacı, İslam dünyası içinde dayanışmayı ve işbirliğini artırmak, İslam ülkelerinin ortak çıkarlarını korumak ve İslam'ın yayılmasını teşvik etmektir. Bu hedefler doğrultusunda İİT, üye ülkeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri işbirliği projeleri geliştirir ve destekler. Ayrıca, İİT, İslam dünyasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmek için çaba gösterir.

İİT'nin en önemli organları arasında İslam Konferansı, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Mahkemesi bulunmaktadır. İİT ayrıca, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve İslam Kadınları Forumu gibi özel forumlar da düzenler.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam dünyasında birçok önemli konuda etkili bir rol oynamaktadır.