İİT, Mısır, Tunus ve Cezayir, Libya'daki çatışmaların durdurulması için çağrı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yayımladığı yazılı açıklamada, İİT'nin, Libya'nın güvenliği, istikrarı ve halkının emniyeti konusundaki hassasiyetini vurguladı.

Açıklamada, "Libya'daki tüm taraflar şiddeti durdurmalı, sivilleri korumalı ve gerginliğin tırmanmasını önlemeli. Anlaşmazlıkların çözümü için diyalog yoluna başvurulmalı." ifadesine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya halkının güvenlik ve istikrarını koruyacak şekilde sükunetin sağlanması ve sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Libya'daki tüm taraflar, ulusal güçler ve sosyal bileşenlerden, ülkedeki gerilimi durdurması, diyalog diline öncelik vermesi, şiddetten kaçınması ve kan dökülmesini önlemek için sağduyulu olması istendi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'daki tehlikeli gelişmelerin derin bir endişeyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, taraflar, sağduyulu olmaya, çatışmalara acilen son vermeye ve anlaşmazlıkların üstesinden gelmenin bir yolu olan diyalog yoluna başvurmaya çağrıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Trablus'taki gelişmelerden derin endişe duyduğunu ifade ederek, taraflardan şiddete hemen son vermelerini ve diyalog yoluna başvurmalarını istedi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 140'a yükseldiği bildirilmişti.

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde başlayan çatışmalar, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Çatışmalar nedeniyle Libya Eğitim Bakanlığı lise bitirme sınavlarını iptal ettiğini açıklamış, Libya Hava Yolu Şirketi Libyan Wings ise Türkiye ve Tunus seferlerini geçici olarak durdurmuştu.

Sabahki ilk çatışmalar, Torbuk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyi'ne bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlamıştı.

Öğlen saatlerinde Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinden Başağa'ya yakın askeri bir konvoy başkentin doğusuna gelmişti.

Güneyde ise Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçen 17 Mayıs'ta görevden aldığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli'ye bağlı askeri birlikler kente doğru ilerlemişti. Çatışmalar Trablus'un güneyinde de devam ediyor.

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."