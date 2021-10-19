İki aile iki gündür çatışıyor: 4 ölü

Akkar vilayetine bağlı Vadi Camus beldesindeki Tartus ve es-Seyid isimli iki aile arasında ağır silahların kullanıldığı çatışma çıktı.

Dünden bu yana devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 4 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Araç ve evlerin de yakıldığı olayda çatışmalar sürerken Lübnan ordusunun iki tarafı yatıştırmak için beldeye girdiği kaydedildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde de söz konusu iki aile arasında trafikte yol vermeme üzerine eskiden gelen bir husumetin bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Lübnan'ın özellikle kırsal bölgelerindeki aşiret ve aileler arasında zaman zaman arazi anlaşmazlığı gibi farklı sebeplerden dolayı ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan ordusunun kırsal bölgelerdeki olaylara müdahalede yetersiz kalması böylesi çatışmaların büyümesine yol açıyor.

AA