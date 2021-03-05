Suriye'nin kuzeyinde iki noktaya balistik füze saldırısı: 1 ölü 18 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında gelen ilk haberlere göre 1 sivil öldü, 18 sivil ise yaralandı.