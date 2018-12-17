İngiliz akademisyenler Suudi Arabistan eğitim müfredatına felsefeyi sokacak

Suudi Arabistan'daki ortaokul müfredatlarında felsefe dersi için çalışma başlatıldı.

Suudi Arabistanlı ve İngiliz akademisyenlerden oluşan bir ekip felsefeyi eğitime dahil etmeye yönelik hazırlıklara başladı.

Al-Araby Al-Jadeed'de 14 Aralık Cuma günü yapılan habere göre, ekip ayrıca 200'den fazla öğretmenin felsefe eğitimi vermeye başlaması için bir eğitim programı başlattı .

Plan, geçtiğimiz hafta Krallık'ta düzenlenen uluslararası bir konferansta Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Ahmad Al-Issa tarafından açıklandı.

Felsefe eğitiminin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da belirlenen pilot okullarda başlamasının ardından diğer okullarda da uygulamaya konulacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın okullarında daha önceden felsefe dersi müfredatata alınmıyordu. Bu karar, üst düzey müftülerin çıkardığı fetvaya dayanan bir karardı . Bunlar arasında kraliyet ailesi de dahil olmak üzere tüm Suudi Arabistan vatandaşlarınca çok saygı gören geç din bilgini Şeyh Abdül Aziz Aziz Baz da vardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 11:59