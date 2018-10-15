İngiliz öğrenci BAE'de gözaltında

İngiltere'nin Durham Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Matthew Hedges Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı bir ziyaret sonrası dönüş yolundayken casusluk yaptığı suçlamasıyla Dubai havaalanında gözaltına alınarak hapse atıldı.

Resmi makamların beş aydır hiçbir açıklama yapmadığını ve haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "bir takım endişeler" ortaya çıkardığını söylerken Times gazetesi, ilk olarak 31 yaşındaki Doktora öğrencisinin, ülkenin güvenlik politikaları hakkındaki kaynaklarla görüşmek üzere bir araştırma gezisinin ardından ayrılmaya çalıştığı Dubai havaalanında tutuklandığını bildirdi.

Hedges'in davası Çarşamba günü Abu Dhabi'deki bir mahkeme tarafından görülecekti ancak 24 Ekim'de bir duruşmaya kadar ertelendi.

Exeter'de kocasıyla birlikte yaşayan eşi Daniela Tejada, şöyle demişti: “Bunun olduğuna inanamıyoruz. Eşinin BAE'yi "sadece akademik araştırma amaçlı" ziyaret ettiğini ve haksızca gözaltına alındığını söyledi.

Ailesi, bir ay boyunca duşa erişiminin reddedildiğini ve gözaltına alındığı ilk üç ay boyunca yerde uyuduğunu iddia ediyor.

İngiliz yetkililer, Arap Baharı'nın BAE'nin dış politika ve güvenlik stratejisi üzerindeki etkisini araştıran Hedges'i iki defa ziyaret etti.

Durham Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Stuart Corbridge, üniversitenin “Matt'in refahı ve esenliği konusunda ciddi bir endişe duyduğunu” ve eve getirme çabalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Üniversite, tüm BAE dışı uyruklular için, BAE'ye gözaltı nedenleri tam olarak tespit edilinceye kadar öğrenci araştırma gezilerine geçici bir yasak koydu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 09:30