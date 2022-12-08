İngiltere'den 'Yemen' çağrısı

Yemen'deki İngiliz Büyükelçi Richard Oppenheim, Twitter hesabından, UNMHA Başkanı Tümgeneral Michael Beary'nin konvoyunun Hudeyde'de bir bölgeden geçişi sırasında gerçekleşen patlamaya tepki gösterdi.

BM konvoyunun maruz kaldığı durumdan endişeli olduklarını belirten Oppenheim, "Birleşik Krallık, Hudeyde Anlaşması'nın desteklenmesi için ülkedeki tüm taraflara BM'nin çalışmalarının kolaylaştırılması ve mayınların sökülmesi için gerekli adımların atılması ya da açık şekilde yerlerinin belirtilmesi çağrısı yapmaktadır." ifadesini kullandı.

- Yemen'de BM yetkilisinin konvoyunun geçişi sırasında mayın patladı

Yemen basınında 6 Aralık'ta yer alan haberlere göre, UNMHA Başkanı Beary ve misyonun diğer üyeleri ile onlara eşlik eden bazı Husi liderlerin yer aldığı konvoyun Hudeyde kentindeki 7 Temmuz bölgesi yakınından geçişi sırasında mayın patlamıştı.

Beary ve misyonun diğer üyeleri patlamadan yara almadan kurtulurken, Husilerin bazı yöneticileri ve konvoya eşlik eden güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler ölmüştü.