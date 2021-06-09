İngiltere Dışişleri Bakanı, IKBY Başkanı ile DEAŞ'ı konuştu

Yerel basında yer alan habere göre Barzani, Erbil'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Barzani, İngiliz bakanla, DEAŞ'la mücadele ve örgütün yeniden faaliyete geçme ihtimali ile genel olarak bölgedeki durumlar ve bazı önemli ortak meseleleri değerlendirdiklerini belirtti.

Barzani ayrıca İngiltere ile ilişkilerin geliştirilmesi, Erbil ve Bağdat arasında askıda kalan meseleler ve bu meselelerin çözümü için sarf edilen çabalar gibi çeşitli konuları da görüştüklerini ifade etti.

Diğer ülkeler gibi İngiltere'nin de 1991'de "güvenli bir sığınak" oluşturulmasında rolü olduğunu söyleyen Barzani, "O zamandan bu yana İngiltere ile ilişkilerimiz tüm alanlarda devam etti ve DEAŞ'a karşı savaş sürecinde daha fazla gelişti." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab da ikili ilişkilere verdikleri önem çerçevesinde Irak ve IKBY ziyaretlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

"Irak ve IKBY'nin güvenlik ve istikrarını konuştuk." diyen Raab, İngiltere'nin Irak'a verdiği taahhütlere bağlı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Raab ayrıca IKBY'nin, DEAŞ ve silahlı milisler tehlikesine karşı koyabileceğini düşündüğünü dile getirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.

AA