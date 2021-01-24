İnsan Vakfı iç savaş mağduru 1000 sivile kıyafet dağıttı

İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kızılkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de kışlık giyim yardımları kapsamında hazırladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

Kızılkoca, "Sabahtan itibaren aileler geliyor. Bölgede yaşayan savaş mağduru aileler, tespit edilen yetim çocuklar buraya geliyor. Aynı zamanda atkı, bere gibi örgü kampanyası kapsamında hanım kardeşlerimizin hazırlamış olduğu el emeklerini de burada dağıtıyoruz." dedi.

Söz konusu yardımlar için bağışçılara teşekkür eden Kızılkoca, "Şu anda arkada gördüğümüz sergilerin tamamı aslında örgü kampanyasında kardeşlerimizin el emeği göz nuru. Burada ihtiyaç sahibi kardeşlerini ısıtacak inşallah. Tüm emeği geçen bağışçılarımıza, el emeği göz nuru döken ablalarımıza, kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.

İdlibli savaş mağduru Eyhem Muhammed de İnsan Vakfının açtığı çarşıdan kıyafet aldıklarını belirterek "Biz buradaki mağazadan ihtiyaçlarımızı karşıladık. Allah da size bol rızık versin ve sizi korusun." dedi.

Bir diğer bölge sakini Lemar Fatma da "Bu soğukta çocuklarımızı ısıtacak elbiseler verdiniz. Allah sizden razı olsun ve mutluluğunuzu arttırsın." diye konuştu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 23:20