Irak'a uçuşlar durdu, sınır kapısı kapatıldı

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İran, gösterilerin yaşandığı Irak'ın Necef kentine yönelik seferleri "uçuş güvenliği" gerekçesiyle durdurduğunu açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, "Şu anda Necef Havalimanı'na güvenli uçuş yapmak mümkün değil." dedi.

Necef'teki durumun yakından takip edildiğini aktaran Caferzade, "Necef Havalimanı'ndaki sorun ortadan kaldırıldığı an uçuşlar yeniden başlayacak." dedi.

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı yetkilisi Ali Rüstemi de Necef'e hareket edecek bazı yolcu uçaklarının Bağdat'a yönlendirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yüzlerce kişinin, Kuveyt sınırındaki Sefvan Sınır Kapısı önünde gösteri yaparak giriş-çıkışlara engel olduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Basra Emniyet Teşkilatında görevli Yüzbaşı Ali Kazım, yüzlerce kişinin Sefvan Sınır Kapısı'nın girişini kapattığını ve giriş-çıkışlara engel olduğunu söyledi. Kazım, sınır kapısı yönetiminin, gösteriler son buluncaya kadar kapıyı kapatma kararı aldığını kaydetti.

Kazım, öfkeli göstericilerin ayrıca kent halkına istihdam sağlanması talebiyle Basra'nın doğusundaki Mecnun petrol kuyusunu da ablukaya aldığını aktardı.

İbadi'nin partisi hedefte

Irak'ın Hille kentinde ise işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle yapılan protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil ilinin merkezi Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı.

Göstericiler eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı, Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı.

Yüzbaşı Abdulhadi al-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin İmam Ali Caddesi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü kapattığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Tai, kentte gergin bir atmosfer olduğunu kaydetti.

Irak'ın güneyinde başlayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti.

Basra halkı da "işsizlik ve elektrik kesintilerini" protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Geçen pazar günü başlayan gösteriler daha sonra Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti özelliğine sahip.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 19:00