Irak Başbakanından 'olumlu işaretler' açıklaması

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan "Tarihi zorunluluğun parolası: Güveni geri kazanma" başlıklı yazılı açıklamada Kazımi'nin bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Kazımi, bölgedeki krizlerin siyasi liderler tarafından "sıfıra indirilmesi" ve hafifletilmesi için olumlu işaretler bulunduğunu ifade etti.

Sözünü ettiği olumlu işaretlerle ilgili ayrıntı vermeyen Kazımi, Libya, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerin yaşadığı siyasi ve askeri çatışma ortamından kaynaklanan krizlerin hafifletilmesi için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun büyük çaba sarf ettiğini aktardı.

Kazımi, "İnsanoğlunun varlığını zenginleştiren ve halklarımızı birleştiren dil, kültür, sanat, ahlaki değerler, bilimsel ve felsefi miras gibi ortak noktalara öncelik verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın sadece kendi halkı değil tüm bölge ülkelerine olumsuz etkileri olan acı deneyimler yaşadığını ifade eden Kazımi, son yıllarda Irak'ın ağırlığını kaybetmesi nedeniyle Arap ve bölge ülkelerinde derin çatlaklar oluştuğuna işaret etti.

Artık bu krizlerle yaşamanın mümkün olmadığını belirten Kazimi, bölgesel dayanışma çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Halklarımızın onurunu ve gelecek nesillerin haklarını korumak için omuz omuza durmaktan başka bölgemizde bir gelecek inşa etmenin bir yolu yok. Bu da Irak'ın mihenk taşı olduğu bölgenin dengelerinin yeniden sağlanmasıyla gerçekleşecektir."

AA