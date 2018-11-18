Irak Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası ilişkiler ile iki ülkeyi ilgilendiren meselelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih daha önce İran, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ü ziyaret etmişti.

Irak, yeniden inşa çabaları çerçevesinde Suudi Arabistan'la daha yakın işbirliği arayışında.. Uzmanlar Riyad'ın da bölgede artan İran etkisine karşı Bağdat ile yakın temasta kalmak istediğine dikkat çekiyor.

Ekim 2017'de, 27 aradan sonra, Riyad'tan Bağdat'a ilk ticari uçuş gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında birçok resmi ziyaret de gerçekleştirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 20:05