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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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