Irak'ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/m1MdKlmAP4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2020