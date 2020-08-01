Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.