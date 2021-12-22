Irak, koalisyon güçlerinin ikinci askeri hava üssünü boşalttı

Irak resmi ajansının, Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin el-Hafaci’den aktardığı açıklamaya göre, koalisyon güçlerinin Erbil’deki Hariri Hava Üssü de boşaltıldı.

Üssün boşaltılmasının oldukça kolay gerçekleştirildiğini belirten Hafaci, yıl sonundan önce koalisyon güçlerinin çekilmeyi tamamladığını, geriye kalan az sayıda kişinin ise terörle mücadele alanında danışmanlık sunduğunu söyledi.

Geçen cumartesi günü de koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak oradaki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.

Irak ve Uluslararası Koalisyon güçleri, terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen resmi savaşma görevinin aralık ayında sona erdiğini duyurmuştu.

- Ne olmuştu?

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, 2014 yılından itibaren lojistik, istihbarat ve hava saldırılarıyla Irak güçlerine destek vermişti.

Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.