Irak Kuveyt'i işgalinden ötürü 52,4 milyar dolarlık tazminatı ödedi

Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada, şimdiye kadar yapılan yaklaşık 2,7 milyon tazminat başvurusundan 1,5 milyonunun kabul edildiği ve bu hakların toplamda 52,4 milyar dolarlık tazminat bedeline tekabül ettiğini duyurdu.

En yüksek bedelin, Irak'ın işgali bittikten sonra Kuveyt'i terk eden askerlerin Kuveyt Petrol Şirketi tesislerini yakması karşılığı yapılan 14,7 milyar dolarlık tazminat olduğu bilgisi paylaşıldı.

13 Ocak'ta Irak hükümetinin yaptığı son ödemeyle taahhüt edilen tazminatın tüm ödemelerinin tamamlandığı vurgulandı.

"Irak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdi"

Açıklamada Irak'ın, Kuveyt'i haksız işgali sonrasında yol açtığı zararı tazmin etmeyi kabul ederek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiği ifade edildi.

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleden ötürü yaşadığı güvenlik ve bütçe sorunları nedeniyle Ekim 2014'te komisyona tazminat ödemelerini durdurmuştu.

Ülkede güvenliğin sağlanmasının ardından Irak hükümeti, Nisan 2018'de ödemelere devam etmişti.

Irak'ın Kuveyt'i işgali

Irak ordusu, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon, 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.