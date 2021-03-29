Irak, Kuveyt işgali sırasında kaçırılan arşivleri iade etti

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, arşivlerden yeni bir bölümün de Kuveyt'teki Şeyh Suud el-Nasır Diplomatik İncelemeler Enstitüsünde Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Nasır el-Heyyin'e teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, teslim edilen 3'üncü parti arşivin Enformasyon Bakanlığına ait çok sayıda video kaset ile ülkedeki enstitü ve fakültelere ait kayıtlarından oluştuğu ifade edildi.

Öte yandan Kuveyt resmi haber haber ajansının (KUNA) verdiği bilgiye göre, teslimat sırasında BM Kuveyt Mukim Koordinatörü Tarık el-Şeyh de hazır bulundu.

KUNA'ya konuşan Heyyin, Irak'ın konuya ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teslim edilen arşivde Kuveyt Üniversitesi, Enformasyon Bakanlığı, Ulusal Kültür Sanat ve Edebiyat Konseyine ait arşiv kayıtları ve bazı parçalar olduğunu söyledi.

Irak'ın Kuveyt'i işgali

Irak ordusu, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon, 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.

İşgal süresince Kuveyt'e ait birçok eşya ve arşiv belgesi, Saddam kuvvetleri tarafından el konularak Irak'a taşınmıştı.

AA