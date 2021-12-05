Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında iş birliği

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığından bir heyet dün Bağdat'ta Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile toplantı gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver başkanlığındaki heyet ile yapılan toplantıda terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri ve güvenlik alanında çabaları birleştirme ve güvenlik boşluğu olan bölgelerde iş birliğini arttırma konuları ele alındı.

Toplantıda teröre karşı tüm kentlerde güvenliğin temin edilmesi konusunda uzlaşıya varıldığı, bu kapsamda merkezi hükümet ile IKBY arasında iş birliğini arttırma ve istihbarat paylaşımını güçlendirme konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Ayrıca terörle mücadele için askeri ve güvenlik alanlarında ikili görüşmelerin devam etmesine karar verildiği ifade edildi.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir eş-Şemri, Peşmerge heyeti ile daha önce de görüşmeler yapıldığına değinerek, son yapılan toplantıda sahada kapsamlı koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladıklarını belirtti.

Toplantıda anlaşılan konular hakkında bilgi veren Şemri, şunları kaydetti:

"Birçok mesele ele alındı. İki taraf da ortak çalışma ve koordinasyon isteğini vurguladı. Halihazırda pratik olarak sahada koordinasyon aşamasına geçtiğimizi düşünüyoruz. Merkezi hükümet ile IKBY arasındaki tüm bölgelerde ortak çalışmaya da geçeceğiz. Ortak öneme sahip bölgelerde bazı sorunlar var ve iki tarafa bağlı birlikler ve oluşumlar arasında daimi ve hızlı saha koordinasyonuna, bilgi paylaşımına ihtiyaç var. Toplantıda iki tarafa bağlı oluşumların iş birliği ve koordinasyon için yetkilendirilmesi, Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasında ortak geniş çaplı operasyonlar yürütülmesi konusunda anlaşma sağlandı."

Irak ordusu ve Peşmerge arasında anlaşmazlıklar nedeniyle güvenlik boşluğu olan bölgeler, terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin önünde büyük sorun teşkil ediyordu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.