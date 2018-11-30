Irak'ta kritik süre doldu

IKBY'deki yerel medya haberlerine göre, Süleymaniye emniyet güçleri dün Tevgera Azadi'nin binasını basıp, partinin İçişleri Bakanlığı'ndan alınan herhangi bir faaliyet izni olmadığını belirterek, kapılarına 24 saat içinde kilit vurulacağını bildirdi.

Haberlerde, güvenlik güçlerinin parti kapısına bugün kilit vurmak için bina çevresinde beklediği belirtiliyor. Partinin kapatılıp kapatılmayacağı bölgede merak konusu.

Tevgera Azadi Eş Başkanlarından Tara Hüseyin, dün meydana gelen gelişmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, parti binasını boşaltmayacaklarını, bu kararın arkasında partilerinin bölgeden uzaklaştırılmasının yer aldığını belirtmişti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeni Nesil Hareketi ile katılan Tevgera Azadi'nin Irak meclisinde sadece 1 milletvekili bulunuyor. Partinin IKBY parlamentosunda ise milletvekili yok.

Talabani'den gelen kapatma kararı

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) hakim olduğu Erbil ve Duhok vilayetlerinde Tevgera Azadi'ye ait herhangi bir ofis yer almadığı gibi, KDP, terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle bu partinin faaliyetlerine de müsaade etmiyor.

Irak'ta Tevgera Azadi'nin sadece Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kentinde ofisi mevcut. Bu yüzden partinin kapatılması kararı KYB'li IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani tarafından verildi.

Talabani imzasıyla yayınlanan genelgede, IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan izin almayan siyasi partilerin faaliyetlerinin durdurulması ve binalarının da kapatılmasına karar verildiği bildirilmişti.

KYB'nin PKK'ya göz yumması

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen gelişmelerden sonra KYB'nin nüfuzundaki Süleymaniye ile bir dönem Kerkük'te PKK'nın açık bir şekilde hem silahlı hem de siyasi faaliyetleri artmaya başlamıştı.

Terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin artmasından sonra Türkiye, Ağustos 2017'de KYB'nin Ankara'daki ofisini kapatıp temsilcisi Behroz Gelali'yi de Süleymaniye'ye göndermişti.

IKBY'de, 25 Eylül 2017'de düzenlenen gayrimeşru referandum sonrası Irak merkezi hükümeti hem Erbil hem de Süleymaniye'deki havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti. Yasağın kalkmasından sonra Türkiye, KYB'nin terör örgütüne karşı tutumunda herhangi bir değişiklik göstermemesi üzerine Süleymaniye Havalimanı'na giden tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 18:19