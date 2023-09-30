Irak'taki düğünde gelin damat öldü mü?

Irak'ta bir düğünde meydana gelen yangında onlarca insan hayatını kaybetti. Yangın sonrasında en çok merak edilen konular arasında ise gelin ile damadın akıbeti oldu. Gelin ve damat öldü mü?

Ortadoğu 30.09.2023, 19:16
Irak'taki düğünde gelin damat öldü mü?

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunun davanında elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle onlarca insan hayatını kaybetti. Düğün sonrasında en çok merak edilen konu ise gelin ve damatın durumu oldu.

IRAK'TA DÜĞÜNDE GELİN ÖLDÜ MÜ?

Irak'taki 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınından gelin ve damadın salonun mutfak kapısından kaçarak kurtulduğu bildirildi.

Haneen ve Revan adlı yeni evli çift, yangında hayatını kaybeden yakınlarının cenaze törenine katıldı.

Irak'taki düğünde gelin damat öldü mü?

Öldükleri düşünülen çiftin cenaze töreninde katıldıklarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir kişinin ağlayan damadı tutmaya çalıştığı görülüyor.

Irak'taki düğünde gelin damat öldü mü?

ÖLÜ SAYISI 113'E YÜKSELDİ

Yangında sonrası tedavi altına üç kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 113'e çıktı. Irak İtfaiye Dairesi, Irak Haber Ajansı'na konuşarak ziyafet salonunun son derece yanıcı metal kompozit panellerle kaplı olduğunu ve bu durumun güvenlik düzenlemelerine aykırı olduğunu belirtti.

#Irak düğün
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?