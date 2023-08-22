Irak'tan Türkiye'ye "petrol" ziyareti

Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani, Ceyhan petrol terminaline petrol ihracatının yeniden başlaması konusunu görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Haber, Irak petrol bakanlığındaki bir kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.

Bir petrol yetkilisi, Iraklı bakanın Türk mevkidaşı ile Irak'ın kuzeyinden Türkiye'nin Ceyhan limanına petrol ihracatının yeniden başlaması başta olmak üzere enerji ile ilgili konuları görüşeceğini belirtti.

Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) arbitrasyon davasında Irak'a tazminat cezası ödemesi yönünde karar vermesinin ardından 25 Mart'ta Irak'ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki boru hattı üzerinden günlük 450 bin varil petrol ihracatını durdurmuştu.

Irak'ın kuzeyindeki petrol ihracatı faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olan petrol bakanlığından bir kaynak, "Irak'ın petrol bakanı, petrol ihracatının gecikmesine neden olan engelleri ve devam eden sorunların nasıl çözüleceğini konuşmak üzere Türkiye'de" dedi.