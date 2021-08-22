Irak ve Kuveyt, Yüksek Siyasi Komite kurdu

Irak ile Kuveyt arasında çözüm bekleyen meseleleri müzakere etmek üzere Yüksek Siyasi Komite kurulduğu belirtildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuveyt'te mevkidaşı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed es-Sabah ile görüştü.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi ile Sabah'ın başkanlık ettiği heyetlerin gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında ekonomi, sağlık, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve diğer alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Açıklamaya göre Kazımi, Irak hükümetinin, Kuveyt ile işbirliğine hazır olduğunu vurguladı ve bu bağlamda Kuveyt ile çözüme kavuşturulmayı bekleyen meselelerin müzakere edilmesi için Yüksek Siyasi Komite kurulduğunu dile getirdi.

Kazımi, Kuveyt'te düzenlediği basın toplantısında ise gerçekleştirdikleri görüşmede, uluslararası kararlara saygı duymanın ve zorlukların üstesinden gelmek için çalışmanın önemini vurguladıklarını, ekonomiyle ilgili konularda uzlaşma sağladıklarını kaydetti ancak ayrıntı vermedi.

Kuveyt ile aralarında anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Kazımi, "Buraya ortaklık ilişkisi kurmaya geldim. Geçmişten ders almamız lazım. Kuveyt ile menfaat ilişkimiz büyük. Irak bürokrasisi bu ilişkilerin gelişmesini geciktirmiş olabilir." dedi.

İş adamlarına kapılarının açık olduğunu belirten Kazımi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin halen düşük olduğunu aktardı ancak rakamlara ilişkin bilgi vermedi.

Irak ile Kuveyt arasında 1990'da yaşanan Körfez savaşıyla kopan diplomatik ilişkiler, 2003'te Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından yeniden başlamıştı.

Diplomatik ilişkiler başlamış olsa da iki ülke arasında, "ortak petrol kuyuları, kara ve deniz sınırlarının çizilmesi ile Körfez savaşında esir edilen ve kaybolanlar" olmak üzere çözüm bekleyen pek çok mesele bulunuyor.