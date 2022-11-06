Irak ve Suudi Arabistan savunma bakanları "derin ilişkileri" görüştü

Irak haber ajansı İNA'ya göre, Bin Abdulaziz, Abbasi'yi telefonla aradı.

Bin Abdulaziz, görüşmede, iki ülke arasındaki derin ilişkilere vurgu yaparak, ilişkilerin iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi için sürekli çalıştıklarını ifade etti.

Görüşmede bin Abdulaziz, 27 Ekim'de Meclisten güven oyu alan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki hükümette savunma bakanlığı görevine getirilen Abbasi'yi tebrik etti.

Suudi Arabistanlı mevkidaşına teşekkür eden Abbasi ise Irak hükümeti ve halkının, iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen büyük gelişmeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.