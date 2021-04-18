banner39

Irak'ta askeri üsse roketli saldırı

ABD önceliğindeki koalisyon güçlerinin kontrolündeyken Irak ordusuna devredilen Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Ortadoğu 18.04.2021, 20:37 18.04.2021, 20:43
Irak'ta askeri üsse roketli saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketle saldırı düzenlendiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Beled Askeri Hava Üssü'nün içerisine 2 roket düştü.

Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Haberde, saldırıda yaralananların sivil ya da asker olduğu bilgisine ise yer verilmedi.

Irak'ta resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.

Hava Üssü'nde ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

AA

banner53
#ırak #Beledi Askeri Üssü
Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?