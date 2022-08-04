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İran 10 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı

Söz konusu kişilerin muharrem ayı etkinlikleri düzenleyen topluluklara yönelik terör saldırısı planladığı aktarıldı.

Ortadoğu 04.08.2022, 13:01
İran 10 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı

İran'da terör örgütü DEAŞ'a mensup oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkenin çeşitli yerlerinde muharrem ayı etkinlikleri düzenleyen topluluklara yönelik terör saldırısı planlayan 10 DEAŞ mensubu yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

#iran
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