İran 2 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam etti

Tasnim Haber Ajansı, Sistan-Belucistan eyaletinin Zahidan kentinde "emniyet güçlerine silahlı saldırı ve terör eylemleri" gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Raşid Beluç ile İshak Askani'nin idam edildiğini duyurdu.

Beluç ve Askani'nin 2016 yılında eyaletin Cebruk ve Riddik sınır bölgelerinde 4 askerin hayatını kaybettiği silahlı saldırının failleri olmakla suçlanıyor.

Öte yandan merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü, İran'da geçen yıl içerisinde çeşitli suçlamalarla 79 Beluçun idam edildiğini açıkladı.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Sünnilerin çoğunlukta bulunduğu Sistan-Beluçistan eyaleti son günlerde rejim karşıtı protestolara ve emniyet güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla müdahalesine sahne oluyor.

Eyalette, son iki ay içerisinde yaşanan olaylarda emniyet güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 100'den fazla kişinin öldürüldüğü, 10'a yakın güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.