İran 41 yıldır kayıp olan diplomatlarını istiyor

İran, İsrail'in 1982'deki Lübnan işgali sırasında İsrail yanlısı milisler tarafından alıkonulduktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan diplomatik statüye sahip 4 vatandaşının akıbetinin ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının kayıpların 41'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kaçırıldığı belirtilen 4 diplomatın akıbetinin belirlenmesi için sürdürülen çabalardan bugüne kadar sonuç alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın o dönem işgal altındaki bir bölgesinde 1982'de ortadan kaybolan İranlı diplomatlar Muhsin Musevi, Ahmed Mutevessiliyan, Kazım İhvan ve Taki Rastegar Mukaddem'in "İsrail'in paralı askerleri tarafından kaçırıldığı" ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, BM'ye ve ilgili insan hakları kuruluşlarına Lübnan'da ortadan kaybolan vatandaşlarının akıbetinin ortaya çıkarılması ve olayın faillerinin cezalandırılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

İranlı 3 diplomat ve resmi haber ajansı IRNA'dan bir fotomuhabir, 5 Temmuz 1982'de araçla Beyrut'a giderken bir kontrol noktasında İsrail yanlısı aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milisler tarafından durdurulmuş ve İranlılardan bir daha haber alınamamıştı.