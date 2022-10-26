İran'a kadar yürüyebildi

İran’a üç hafta önce giriş yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan İspanyol taraftarın ailesi, Sanchez'in, Tahran yönetimi tarafından tutuklandığı düşüncesinde.

Sanchez'in annesi, Celia Cogedor, The Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Bugün İspanyol Dışişleri Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre oğlum yüzde 99 tutuklanmış. Yine de umudumuzu koruyoruz.” dedi.

İspanyol Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Tahran’da İspanyol Büyükelçiliği’nin İran yetkilileriyle temas içinde olduğunu belirtti, ancak konuya ilişkin başka bilgi verilmedi.

41 yaşındaki futbol düşkünü doğa yürüyüşçüsü toplamda 11 ay sürecek yolculuğu boyunca15 ülkeden geçerek Doha'ya doğru yürüme planı yaparken, yaşadıklarını ve izlenimlerini Instagram hesabından paylaşıyordu.

Irak'ın ardından 1 Ekim'de İran'a girişinden sonra hem Whatsapp mesajlarının hem de Instagram paylaşımlarının kesildiğini belirten ailesi, kendisinden haftalardır haber alınamadığını yetkililere bildirmişti.

İran’ın son yılların en büyük halk protestolarına sahne olması, İspanyol taraftarın akıbetiyle ilgili endişelerinin artmasına yol açmıştı.

Sanchez'in Dünya Kupası için Katar'a gitmeden önceki son durağı olan İran'da kaybolduğu haberi, protestocuların ülke genelinde son on yılın en büyük hükümet karşıtı hareketiyle ayaklandığı bir dönemde geldi.

Kaynak: Euronews