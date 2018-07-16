İran, ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

İran Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'yi "kanun dışı tek taraflı yaptırımları" nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) şikayet ettiklerini açıkladı

İran, ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İran, ABD'yi "kanun dışı tek taraflı yaptırımları" nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) şikayet etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran, bugün kanun dışı tek taraflı yaptırım uygulaması nedeniyle ABD hakkında UAD'ye şikayette bulundu. Bu ülkenin uluslararası anlaşmalara uymamayı gelenek haline getirmesine karşı konulmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmalardan çekildiklerini duyurmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, ilk yaptırım paketinin ağustos, ikinci yaptırım paketinin ise kasım ayında yeniden uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

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